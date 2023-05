Padelistas de Alegrete conquistam bons resultados no Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro de Padel bateu um recorde histórico. Foram 499 duplas inscritas, divididas em 19 categorias diferentes e 768 jogos realizados. Maior edição do Brasileiro já realizada até o momento.

A competição realizada na cidade de Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre contou com um seleto grupo de alegretenses que mais uma vez tiveram êxito e subiram ao pódio na competição de nível nacional.

O grande destaque dos números fica para as incríveis 84 duplas que disputaram as categorias de menores de 18 anos. Esta edição recebeu também a estreia da categoria Sub-10 feminina, realizada pela primeira vez em um Campeonato Brasileiro. Em jogo, o título de campeão brasileiro, os belíssimos troféus e os cobiçados pontos para o ranking nacional.

Nesta 2ª etapa do brasileiro de padel, a cidade de Alegrete entrou na disputa com 10 Menores e 2 profissionais nesta etapa, atletas oriundos do Padel House. Na Sub-10 feminina com Valentina Carlesso

Leães; Sub-12 masculina com Pedro Henrique Estivalet e Miguel Simch, na Sub-14 masculina Lucca Carlesso Leães e João Manoel Alves. Sub-14 feminina Livia Freitas; Sub-16 masculina Diogo Corrêa; Sub- 16 feminina Isabela Pilecco; Sub-18 masculina Antônio Carvalho Neto e Profissional Gabriel Almeida e

a dupla Stefano Flores e João Pedro Flores.

O padelista Diogo Côrrea sagrou-se bicampeão brasileiro, em dupla com Leonardo, ele assegurou o título em Gravataí e comprovou o grande momento na modalidade. Alegrete ainda foi ao pódio com mais três vice-campeãs brasileiras. As padelistas Livia Freitas, Valentina Carlesso e Pedro Henrique Estivalet encerram a competição na 2ª colocação em suas categorias.

Outro bom resultado foi conquistado pela alegretense Martina Rodrigues, ela formou dupla com a curitibana Karen Wachowicz De Oliveira. Na disputa da 1ª categoria, elas foram eliminadas nas oitavas. Já na 2ª feminina encerraram como vice-campeãs brasileiras.

Em paralelo ao Campeonato Brasileiro, aconteceu ainda uma etapa do FIP Rise, que teve como campeões Julio Julianoti e André Freitas. Na disputa da elite do padel nacional, o alegretense Gabriel Almeida formou dupla com Felipe Furghestti e acabou parando nas quartas. Já a dupla dos alegretenses Stefano Flores e João Pedro Flores avançaram das quartas e acabaram derrotados na semifinais.

Fotos: reprodução