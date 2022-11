Fluminense e Boca vencem jogando em Quaraí pela Copa RS

Três representantes alegretenses na Copa RS estiveram em campo por mais uma rodada da Copa RS de futebol amador (Regional Fronteira).

Pela categoria veteranos, um dia após levantar a taça 2022 no campeonato municipal na categoria sênior especial, o Centenário voltou ao estádio Aluysio Falcão. O jogo marcou o encontro dos dois clubes de Alegrete.

De um lado o Centenário, do outro Fluminense. Um jogo bem disputado, de intensa correria e muita briga pela posse de bola. Melhor para o Fluminense que fez 1 a 0, gol de Leandro Menezes “Peludo”. Vale destacar o excelente trabalho da arbitragem composta por dois alegretenses no quarteto. Glederson Guedes que apitou o jogo do Boca e Lieber Dorneles que trabalhou como 4º árbitro, juntamente com mais dois profissionais da LIAVAU, Antônio Cunha e Cleber Lima.

Com os resultados da rodada o Fluminense lidera com 6 pontos, seguido do Uruguaiana 4 e Centenário 1. A equipe de Itaqui desistiu da competição e já cedeu três pontos para o Fluminense e Uruguaiana.

No próximo domingo (27), ocorre a última rodada em Alegrete. O Fluminense recebe às 16hs, no Farroupilha o Uruguaiana. O Centenário não entra em campo e soma mais 3 pontos.

Pela categoria livre, o Boca Juniors alcançou os 100%. Em Quaraí o time alegretense conquistou sua segunda vitória.

O jogo contra o Concórdia de Quaraí foi amplamente dominado pelo Boca que não encontrou dificuldades para fazer 2 a 0. Com o resultado o time alegretense está classificado juntamente com o representante de Uruguaiana. O jogo no mata-mata deve ocorrer dia 18, sem adversário definido ainda.

Fotos: Nairo Vasconcelos e reprodução