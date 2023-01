Fluminense e Centenário vencem e estão entre os 16 classificados na Copa RS

Em Alegrete foram realizado dois jogos no estádio municipal Farroupilha. Na 3ª Capital Farroupilha vitória dos times da casa.

A equipe do Fluminense duelou contra o bom time do Atlético de Guaíba. Na primeira etapa o time visitante foi superior e pressionou insistentemente. Criou chances claras de gol e acabou esbarrando na boa atuação do goleiro Fabiano Mazini ex-atleta do Brasil de Pelotas e de vários times do Uruguai. Com um elenco de atletas ex-profissionais o Atlético deu trabalho para o tricolor alegretense.

Na etapa final, o Flu fez valer o fator casa. Com substituições pontuais o tricolor alegretense reforçou a marcação e foi cirúrgico. Em duas escapadas ao ataque marcou dois gols. No primeiro, após bela jogada de Camelô que acionou o craque Dênio. O segundo gol dos alegretenses foi em outra jogada. Elisson pifou o artilheiro Dênio que sacramentou a vitória por 2 a 0 em cima do bom time de Guaíba. O Flu chegou a quarta vitória na competição em 4 apresentações.

No jogo de fundo o Centenário comandado pelo técnico Giovane Carvalho fez uma boa exibição contra o Concórdia de Uruguaiana.

Uma partida de domínio alegretense. O Centenário fez 3 a 2 e só confirmou a vitória no segundo tempo. Tomou dois gols por falha defensiva. E mostrou um grupo forte, que após as substituições consolidou a qualidade do time alegretense. Os gols do Centenário foram marcados por Nenê, Rogerinho e Basílio.

Com essas duas vitórias, os clubes alegretenses estão entre os 16 classificados da Copa RS de futebol amador na categoria veteranos. Uma reunião no meio dessa semana na secretaria de esportes do RS, vai definir o local e adversário do Fluminense e Centenário.

A Copa RS de Futebol Amador, promovida pela Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) com apoio da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), conta com a participação de 147 times. O evento é realizado com recursos do programa Avançar no Esporte no valor de R$ 878 mil.

Fotos: Luis Tassinari Ross e reprodução