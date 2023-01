Acampamento em frente ao 12º BE é desmontado em Alegrete

Brigada Militar esteve no local

Os patriotas estavam no local desde o dia 2 de novembro de 2022.

Na manhã deste dia 9, a Brigada Militar esteve em frente a Unidade Militar e, de forma pacífica, foram retirados utensílios como freezers, lonas e outros objetos que estavam no espaço, que não pertence ao Exército.

A informação é que o tempo que estiveram ali, nunca houve nenhum confronto ou desordem.

Tudo foi retirado do local depois mais de 60 dias

As pessoas que estavam no local, disseram ao PAT, que não concordam com o a violência e invasão em que vários objetos e mobiliários foram quebrados, em salas de poderes da República, no domingo (8), mas vão continuar com o movimento de resistência civil, em Alegrete. Alegam, também que, infelizmente, houve infiltrados, que puderem ser identificados em imagens por vídeos.

“O acampamento está sendo retirado, mas a mobilização permanece”- acrescentam.

A medida do Ministro do STF foi devido a invasão do Congresso Nacional, no dia 8, em que prédios foram depredados com a quebra de móveis e obras de arte. Esses atos tiveram repercussão nacional e internacional.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou, na madrugada desta segunda-feira (9), a “desocupação e dissolução total”, em até 24 horas, de acampamentos bolsonaristas montados em frente a áreas militares de todo o país. A decisão diz, ainda, que todos os participantes sejam presos em flagrante por diversos crimes, em caso de resistência.

Nadia Mileto, presidente do PL, destaca que o movimento foi ordeiro e aconteceu de forma voluntária, em todo o Brasil, sempre em defesa do Brasil, da Constituição, da nossa liberdade e dos direitos, porque segundo ela, muitas coisas que vem acontecendo no Brasil não estão na Constituição. Eles não são a favor das depredações que houve em Brasília e todos querem saber quem são, porque lamentavelmente, algumas pessoas já foram identificadas e seriam apoiadores do atual presidente, informa.