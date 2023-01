Saiba quem são as três vítimas que morreram em grave acidente, na BR 290, em Alegrete

Trabalhador contraiu leptospirose limpando pátios na cidade

O relato dos policiais foi de que o Renault Logan vinha de Uruguaiana e a caminhonete Ranger, no sentido contrário.

Vera Inês Camponogara tinha 62 anos e dirigia o Logan. Com ela, estavam os netos Caio Henrique Melo da Rosa 16 anos e Kauã Silva da Rosa de 14 anos. Os três morreram na hora.

Já o condutor da Ranger, com placas de Alegrete, saiu ileso e o carona de 46 anos, com ferimentos leves, com atendimento do Samu no local.

Morador de Passo Novo viraliza na web com cuia de mais de metro de comprimento

O Corpo de Bombeiros, também, foi acionado, assim como, a Polícia Civil e a perícia de Santana do Livramento.

O acidente foi cerca de 10km da cidade e o trânsito ficou em meia pista, sendo orientado pelos policiais rodoviários, até a liberação total.

Nas redes sociais, a informação é de que Vera era Psicoterapeuta Reencarnacionista e massoterapeuta. Ela descreveu em um post que Kauã era amigo, companheiro a alegria de minha vida além de neto, assim como, Caio.