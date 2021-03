Fluxo de pessoas no gripário e Laboratório Municipal é intenso todos os dias

Compartilhe















Com a grande demanda de casos positivos, pessoas em observação inicial e com suspeitas da Covid-19, o aumento dos atendimentos no gripário e no Laboratório Municipal é intenso.

Na entrada, às 7h, já tem uma lista de pacientes com exames já agendados. A entrada é controlada com todos os cuidados necessários, seguindo os protocolos da Covid-19.

Primeiro a pessoa informa o nome e horário. Desta forma o paciente entra para coleta do material conforme a saída dos que já estão realizando o teste.

Pela manhã são feitos somente exames relacionados à Covid-19. Os demais são realizados à tarde, pois é necessário que haja essa triagem em razão de que muitos pacientes podem estar positivados, no momento do teste. O uso da máscara e o distanciamento são indispensáveis, assim como, o álcool em gel.

Uma média de 50 pessoas por manhã estão indo ao Laboratório Municipal, conforme apurou a reportagem.

Todos os pacientes passam por atendimento no gripário e, se necessário, diante dos sintomas são afastados de suas funções laborais, mediante atestado, e o exame é agendado pela sua unidade de saúde(ESF).

Com o aumento dos suspeitos e realização dos exames, àqueles que são enviados para o Lacen têm um prazo maior para o resultado, já os que são realizados no municípios ficam prontos no mesmo dia. Os pacientes que realizam o teste na sexta-feira, pela demanda de todo Estado, pode ocorrer uma demora um pouco maior, entre cinco e sete dias.