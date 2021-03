Moradia Transitória passa por sanitização em suas dependências

Compartilhe















Na tarde deste sábado, 13, as instalações da Moradia Transitória Lar Nova Esperança foram sanitizadas pela equipe do 6º RCB. Essa é uma ação importante no enfrentamento ao Coronavírus, pois evita a propagação do vírus. A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, agradece ao Tenente Coronel de cavalaria Renato Fróes Medina e a equipe do 6º RCB por se disponibilizar em realizar esse procedimento. “Mesmo no final de semana, eles se prontificaram para realizar a missão de fundamental importância, contribuindo com a preservação da saúde dos servidores e também das crianças e adolescentes”, declarou a secretária de Promoção e Desenvolvimento Social Iara Caferatti Fagundes.