FNP leva carinho e amor em forma de Frango Frito

O FNP comprometida com a responsabilidade social e solidária com as causas do município após a promoção do Drive Thru Solidário FNP em celebração dos 3 anos em Alegrete, realizou a entrega dos itens arrecadados.

FNP distribui cestas básica para pessoas carentes

A entrega foi realizada nesta semana e ainda contou com um jantar em homenagem a todos vovôs e vovós do Viver Residencial Geriátrico, promovido pelo FNP na última segunda-feira (26), dia dedicado a eles.

FNP proporcionou um delicioso jantar no Viver Residencial Geriátrico

Os agasalhos, cobertores e alimentos recebidos no Drive Thru Solidário, foram distribuídos no Bairro José de Abreu, comunidade contemplada com a ação solidária do FNP.

Para o proprietário da marca FNP, Junior Cortelini, foi mais uma ação visando a comunidade local, confirmando uma das missões da empresa de Alegrete.

Junior coordenou a campanha que marcou os 3 anos do FNP

O FNP é uma empresa genuinamente alegretense e completou três anos em 2021, e já se consolida com o melhor frango frito do Brasil. Com franquias espalhadas nos três estados do sul do Brasil, se prepara para aterrissar no centro do País.