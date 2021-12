Focos de incêndio em campo ameaçaram residências neste domingo

Contudo, outros três às margens da BR 290 saíram do controle e as chamas adentraram à cidade. O terreno da 12ª Companhia de Comunicações Mecanizada, ao lado da rua Décio Pedroso Serpa, foi devastado pelo fogo. O sinistro assustou moradores da região e também mobilizou o Vice-Prefeito Jesse Trindade, secretários e a Defesa Civil.

O proprietário do Hotel Alvorada, Daniel Sentena, disse que estava comemorando o aniversário da neta quando eles se depararam com a fumaça e depois as labaredas. Foi necessário interromper a festividade e todos se retiraram. Algumas pessoas ficaram muito assustadas.

Em uma exaustiva ação de combate, atuavam os militares do Exército da 12ª Cia Com Mec, com apoio dos Bombeiros, na RS 507.

Já na Estrada do Frigorífico entre a entrada da Hípica e o Trevo das 4 Bocas, atuaram em conjunto de forma incansável, na extinção do fogo que se alastrava de forma muito violenta, outra equipe dos Bombeiros e militares do exército do 6º RCB.

Duas residências ficaram na iminência de serem atingidas, mas, diante da ação dos Bombeiros e também do Exército não foram , porém, uma outra próxima ao Trevo por duas vezes foi ameaçada, mas numa terceira vez em que as chamas retornaram parte de um quarto foi atingido. A moradora, com uma bebê foi retirada. Era desesperador a luta de todos, muitos moradores e outros voluntários que tentavam debelar as chamas. Em alguns momentos, a fumaça ficava muito densa que era impossível visualizar poucos metros à frente.

Esse mesmo cenário era registrado nas imediações do Centro Administrativo, parte da Avenida Eurípedes Brasil Milano, em alguns momentos. Na Vila Militar, os moradores e também demais soldados e militares do exército realizaram combate do fogo que chegou próximo às casas.

No bairro Olhos D’Àgua, rede de alta tensão caiu e a RGE foi notificada. Em alguns pontos, os fios derreteram com o fogo. Como foi o caso na rua João Cezimbra Jaques em que os moradores estavam sem energia.

O Vice-Prefeito Jesse Trindade disse que chegou a falar com o proprietário da empresa Itagro Aviação para ver a possibilidade de auxiliar o Exército Brasileiro e os Bombeiros que atuavam desde às 10h da manhã. O empresário destacou que a área dentro da cidade seria muito complexa em razão da segurança de quem estava no combate ao fogo. O jato de água num local com energia elétrica e pessoas atuando no combate seria muito perigoso.

Os focos, maiores, e com risco a residências foram controlados, entretanto, ainda há alguns que estão atingido a vegetação de campos, como foi o caso na RSC 566 em que um grupo de moradores ficou de plantão para evitar que as labaredas atingissem o outro lado da rodovia, pois há residências.

Como foi relatado nas lives, toda a origem dos focos é humana. Neste período, dispensar cigarro aceso, colocar fogo para queimar a vegetação e/ou queimar lixo é um grande perigo, pois a vegetação está muito seca, o calor é muito intenso e a previsão é temperaturas ainda mais altas, nos próximos dias, além do vento que faz a propagação se alastrar de forma veloz como aconteceu em alguns pontos.

Nesse horário, ainda há combate de alguns focos, mas já sem o risco mais grave como ocorreu mais cedo. Nesta noite, o sinistro chegou no Corredor dos Papagaios.

Fotos e vídeos: Alegrete Tudo e Vitória Müller