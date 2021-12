O Natal na visão de uma coletora de recicláveis de 69 anos

Share on Email

Aos 69 anos, diariamente é possível encontrá-la pelas ruas de Alegrete fazendo a coleta de recicláveis. A primeira declaração dela, foi em relação ao Natal. Mãe de seis meninas e três meninos, Marineuza reside no bairro Novo Lar com uma neta.

Orgulhosa, ela acrescenta que trabalha desde pequena e, por muitos anos auxiliou o pai com a venda de lenha, renda que, por muitas décadas foi responsável pelo sustento da casa e dos filhos.

Sem pensar, ela considera que não são os pais que devem ir até os filhos, mas que os filhos precisam valorizar os pais.

Durante a conversa com a reportagem, Marineuza disse que o Natal é na sua casa, sem incomodar ninguém. Ao falar do trabalho que exerce, muito feliz diz que não se vê parada e percorre muitas ruas do Município.

Muito determinada, também, acrescentou que o trabalho, na atualidade, é para colocar uma pedra no túmulo do irmão com uma foto.

Para finalizar, Marineuza destacou que sempre teve e vai continuar com fé em Deus.