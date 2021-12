Santa Casa trabalha para ser o grande referencial de saúde da Fronteira

O provedor do Hospital, Roberto Segabinazzi, abriu os números do único hospital da cidade e que atende pacientes de toda Região.

Com 580 servidores ativos, sua maior despesa é com a folha de pagamento que soma mais de 2,8 milhões por mês.

Em 2021, a Santa Casa recebeu 2 milhões de emendas parlamentares, valor que conforme o provedor vem com destino específico, mas pode ser usado em serviços do Hospital e, depois com valores que vêm específico para o Hospital, são aplicados no objeto destinado em cada emenda. Diz Segabinazzi que ainda faltam ser liberadas mais 1,2 milhão de emendas anunciadas para este ano.

Destacou que sem elas, não conseguiriam oferecer tantos serviços com qualidade, já que os valores do SUS são defasados e 80% dos pacientes são atendidos pelo Sistema Único de Saúde.

Santa Casa

Além dos recursos federais repassados pelo Ministério da Saúde, que somaram 9 milhões em 2021, a Santa Casa recebe do Programa Assistir do Governo do Estado mais 6.500 milhões e para 2022 vai passar a 9 milhões, que segundo o provedor com tabela melhor que o SUS.

A Prefeitura, por sua vez, repassa recurso para manter a UPA. Valores que vêm de três esferas : Federal 170 mil, Estado 135 e do Município 138. Os gastos com a Unidade de Pronto Atendimento, por mês, são de 540 mil e o valor repassados soma 443, o que faz o serviço trabalhar com prejuízos. Além desse valor, a Prefeitura ainda repassa ao Hospital mais 273 mil por mês para custear outros serviços.

De convênios, a Santa Casa recebe com serviços prestados cerca de sete mil por mês e particular soma três mil.

Um dos questionamentos foram os valores recebidos por conta da pandemia, em 2020, que conforme Roberto Segabinazzi somaram 1,8 milhão e foram investidos na UTI COVIOD, que funcionava 24 horas com equipe especializada e no gripário – estruturas independentes que tinham um custo de 220 mil por mês, ocupadas ou não.

Alguns números de serviços e gastos do Hospital

Refeições – 22 mil por mês

Lavanderia- 25 toneladas de roupas por mês

A Santa Casa produz 1.450 peças de roupas, lençóis e fronhas por mês

Medicamentos- 720 mil por mês

EPIS – 9.240 reais gastos por mês

Transbordo de lixo por empresa especializada – 12. 500 por mês

Luz – de 120 mil passou 80 mil por cota das placas solares que estão sendo pagas

Água – 50 mil/mês

Higienização- 13.470 reais por mês

Servidores: 666 efetivos – ativos 580 e 86 afastados

25 pessoas jurídicas (médicos sem vínculo que recebem por serviços ou plantão)

80 autônomos que prestam serviços para o Hospital