Idoso perde controle da direção e sofre acidente na Avenida Assis Brasil

No início da noite deste domingo(26), um idoso de 73 anos, sofreu um acidente ao perder o controle da direção e colidir contra uma barreira de proteção, na entrada de um posto de combustíveis, na Avenida Assis Brasil em Alegrete.

Um grande susto no cruzamento da Andradas com Vasco Alves

De acordo com a Brigada Militar, o motorista está com a Carteira Nacional de Habilitação, vencida há mais de 30 dias, conforme acusou o sistema integrado da polícia. Ele, também, estava com a documentação do Fiat Uno vencida e o veículo foi recolhido ao Depósito do Detran.

O carro ficou com danos materiais na dianteira. A Brigada Militar atendeu a ocorrência e efetuou os registros pelas infrações de trânsito.

A volta das confraternizações trouxe várias desavenças familiares