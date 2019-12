Fofa, vítima dos fogos do Natal, está desaparecida

Uma cadelinha, sem raça definida, fugiu na noite de Natal em razão dos fogos de artifícios.

Ela estava em uma casa no bairro Doutor Romário. A proprietária disse que a família foi passar a virada na casa de um familiar no bairro Capão do Angico. Embora todos os cuidados, ela não suportou os fogos e saiu. Estamos desesperados, tenho um irmão de oito anos que é muito apegado com ela. Fofa, como é chamada tem quatro anos, é de porte pequeno e toda branquinha. Já percorremos vários locais em busca de informações, mas até o momento, sem sucesso. O receio é ainda maior em razão do Ano Novo” – descreveu Sabrina.

Se alguém tiver qualquer informação pode entrar em contato através do número 99967-3508.

O desaparecimento de Fofa é apenas um dos vários casos que ocorreram em razão dos fogos.

Além dos casos mais graves, como os já relatados pela veterinária Dileusa Alves. Em algumas situações, ocorreram mortes ou ferimentos graves que necessitam de suturas.

Há cães que, desesperados, entram no pátio de outras residências e são atacados por outros cachorros.

Dileusa acrescentou que em casos extremos os cães precisam ser sedados devido ao grande stress e risco de convulsões.

A veterinária lembra que os cachorros têm a audição 30 vezes mais aguçada que o humano e o barulho se torna intolerável.

Natal é momento de reflexão, compaixão, afeto, bondade, entendimento e harmonia. Mas há muitos que comemoraram com muito barulho de fogos. Essa prática, embora esteja proibida em várias cidades, em Alegrete teve o projeto, da vereadora Vanda Dorneles, rejeitado na Câmara de Vereadores, no ano passado. O motivo seria por ter sido inconstitucional, por constar a proibição da comercialização dos fogos. Entretanto, o projeto apresentado pela Vereadora, não era somente relacionado aos Pets, mas também aos idosos, autistas, hospitais entre outros. Dos 15 vereadores, 9 rejeitaram. A indagação que muitos internautas fizeram se é inconstitucional aqui, não seria em outros municípios? Se a Lei vale pra nós, não teria o mesmo princípio em outros lugares. Mas o que se vê é que cada vez mais há municípios engajados na causa e aderindo a projetos que proíbem o uso de fogos de artifícios com estampidos.

Apesar da queima de fogos com estampido ser momentânea, o estresse causado por ela pode durar dias. “Quando o barulho acaba, eles ficam muito agitados ainda, muito traumatizados. Qualquer barulhinho, eles latem muito. Além do estresse, a agitação por conta do barulho pode causar ferimentos quando os animais buscam por abrigo. A elevação da temperatura corporal também pode desencadear sintomas como vômito, diarreia, além de convulsões.

A preocupação é maior nesta virada do ano em que a queima é ainda mais intensa.

Muitos donos de cães têm dúvidas sobre quais precauções tomar no período de festas. Por isso, Dileusa deu algumas dicas de como agir para evitar que os animais fiquem agitados e estressados.

Evite deixar o animal sozinho. De preferência, fique com ele em um local fechado para diminuir os ruídos externos; Permita que o animal se esconda em um local onde se sinta seguro, mas fique de olho para evitar que ele se machuque; Evite ficar agradando ou pegar o animal no colo, pois essas atitudes só intensificam o medo; O ideal é não deixar os animais sozinhos durante a queima de fogos, porém, caso seja inevitável, mantenha portas e janelas fechadas para abafar os ruídos externos. Deixe um som ambiente. Retire objetos de decoração que possam machucar o pet e não o prenda com coleiras ou guias; Caso o animal fique muito estressado durante os fogos, o tutor pode procurar um médico veterinário para indicar uma medicação para controlar a ansiedade.

