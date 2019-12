Homem sai em liberdade condicional e 20 horas depois retorna ao Presídio

Brigada Militar realiza abordagem e homem acaba preso através de mandado de prisão.

Na tarde de sábado (28), a guarnição recebeu uma denúncia de que um indivíduo estaria em atitude suspeita em ruas centrais.

Durante a abordagem os policiais identificaram o suspeito. Na consulta ao sistema Integrada da polícia constava um mandado de prisão em aberto, expedido no dia 27 de dezembro, no mesmo dia em que o indivíduo saiu do Presídio Estadual de Alegrete. Ele estava em liberdade condicional há pouco mais de 20h.

O homem que também é conhecido pelo alcunha de Bino, 36 anos, foi levado à Delegacia de Polícia e posteriormente seria reconduzido ao Presídio Estadual de Alegrete.

O homem tem diversas passagens pela polícia.