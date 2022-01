Fogo devastador queima pasto e lavouras no interior

A distância de uma localidade para outra é de 40 Km. De acordo com os moradores, as chamas queimaram lavouras de soja, no Jacaraí e, nesta tarde, estão ameaçando três residências no campo do Nacional, no Itapororó.

Um dos trabalhadores rurais que falou com o PAT, enviou, ainda, na noite de ontem, imagens que demonstravam que o sinistro estava chegando com força. Durante a manhã, Bombeiros e Exército se deslocaram para o interior e estão exaustivamente trabalhando para extinção das chamas.

De acordo com informações do sargento Jocimar, uma equipe dos Bombeiros está no combate na localidade do Capivari e, outra no Itapororó. Desde ontem, pela manhã, o Corpo de Bombeiros atua para debelar essa queimada que está deixando um enorme rastro de destruição. Com o agravamento dos focos de incêndio no Jacaraí, uma aeronave agrícola se deslocou para região e auxiliou as equipes de terra a tentar controlar o sinistro, assim como, nesta tarde, no Itapororó.

Uma moradora, disse que eles estão apavorados o fogo parece não ter controle, o vento muda direção e ele “pega” força e vai consumindo tudo. Itapororó está tomado pela fumaça – ressalta.

São várias propriedades que estão passando pelo mesmo problema. A união de forças está entre os produtores, até os funcionários de estabelecimentos rurais que não foram atingidos estão auxiliando.

Neste momento, o fogo segue em grandes proporções no Jacaraí, Itapororó e Capivari. Preliminarmente, a reportagem apurou que mais de 1.000ha foram queimadas até o momento.