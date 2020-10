Fogo em campo, no bairro Maria do Carmo, mobiliza os Bombeiros

Compartilhe















Mais um incêndio mobilizou os Bombeiros, neste domingo (11), em Alegrete.

A ocorrência foi no bairro Maria do Carmo. De acordo com uma moradora que fez o registro fotográfico, o sinistro iniciou por volta das 9h30min.

Ainda conforme o relato dela, o fogo era em um campo, porém, próximo de uma casa. Um morador iniciou o combate com uma mangueira pois os Bombeiros estavam em atendimento de um outro sinistro ocorrido na Zona Leste.

Posteriormente se deslocaram ao endereço para o combate das chamas. ” Acho que havia lixo e também o vento colaborou para a propagação ” – comentou.

A equipe dos Bombeiros estava composta pelo sargento Lagemann e soldados Lucas e Quadros. Na sala de operações soldado Guedes.

Foto: Tailize