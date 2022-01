Fogo em entulho, uma inconsequência rotineira nos bairros da cidade

Mesmo com uma situação em curso, como esta, e todos os alertas dos últimos dias, uma parte da população não se conscientiza. No final da noite de ontem, os Bombeiros foram acionados no bairro Macedo, para o combate em um entulho de lixo. De acordo com os militares, havia pneus, móveis e mais uma quantidade considerável de objetos descartados.

O sinistro ocorreu ao lado de residências que ficaram expostas ao risco. Essa foi mais uma situação de queima de lixo que poderia ter se transformado em tragédia. Os Bombeiros destacaram o perigo de colocar fogo em lixo com o tempo seco, forte calor e, principalmente, pela participação de parte de seu contingente deslocado para o interior do Município.

O número de incêndios aumentou consideravelmente em Alegrete. As equipes do Corpo de Bombeiros, Exército e Defesa Civil não estão dando conta de tantas ocorrências, que são causadas, em sua maioria, pela ação do ser humano, colocando em risco pessoas e bens, além de provocar danos ambientais.

No período de seca, com o vento e a baixa umidade relativa do ar, qualquer fagulha pode provocar um incêndio em vegetação e, consequentemente, em residências. As principais responsáveis por grande parte das queimadas e incêndios florestais são as pessoas.

Esta atitude, fogo em lixo, em muitos bairro é uma prática comum. O ato pode até parecer inofensivo, de tão banal que acabou se tornando, mas, conforme a Lei Ambiental no Brasil, o gesto pode, em algumas situações, caracterizar crime, com multa e até mesmo levar o responsável à prisão.