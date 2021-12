Fogo no Campo da Aviação pode ser criminoso

Na noite desta quarta-feira(29), os Bombeiros foram acionados na Avenida Caverá, em Alegrete. Um incêndio de grandes proporções se alastra pela vegetação seca.

De acordo com algumas testemunhas que falaram com o PAT, dois homens chegaram no local com um recipiente, adentraram o campo e, logo depois, o cheiro de combustível, a fumaça e o fogo.

A dupla fugiu do local. As chamas estão altas e assustam os moradores das adjacências. Mais uma vez, os Bombeiros estão mobilizados no combate de mais um sinistro em vegetação.

Na Avenida Caverá, há câmeras de videomonitoramento da Prefeitura o que pode auxiliar na identificação da dupla suspeita.

Nos últimos dias, casos de incêndios em vegetação têm sido recorrente. A situação preocupa os Bombeiros que solicitam a colaboração dos populares.