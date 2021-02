Idosa de 80 anos é roubada e agredida na Vila Nova

Compartilhe















Idosa de 80 anos foi roubada e agredida no bairro Vila Nova. No final da manhã de ontem(8), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada através do 190, próximo à passarela onde a vítima tinha sido assaltada. O autor do roubo levou sua carteira com todos os documentos e cartões bancários.

Segundo informações, o indivíduo era estatura baixa, branco e estava de bicicleta. Ele “arrancou” a bolsa do braço da idosa e, não satisfeito lhe agrediu com um soco. Em ato contínuo, o assaltante, puxou o relógio que estava em seu pulso de forma violenta o que causou um corte profundo na mão esquerda.

Depois de cometer o ato cruel contra uma pessoa totalmente indefesa, o indivíduo fugiu levando a carteira com todo o dinheiro da aposentadoria da vítima, de 80 anos, R$350,00. Durante as agressões, a idosa caiu no chão e também lesionou o cotovelo. Ela foi socorrida por populares e a bolsa, com os óculos, foram encontrados alguns metros do local. A guarnição realizou buscas, mas o indivíduo não foi encontrado, a vítima foi encaminhada à UPA.