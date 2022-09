Foragido, com tornozeleira rompida, é preso por posse ilegal de armas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo em Alegrete.

Na noite de sexta-feira(23), uma guarnição, da Brigada Militar, estava em patrulhamento ostensivo no bairro Nilo Soares Gonçalves, quando os policiais escutaram um disparo de arma de fogo.

O fato teria ocorrido em uma rua pararela ao que estava a viatura.

Imediatamente, os policiais iniciaram averiguações e buscas, onde populares indicaram uma residência de onde tinha ocorrido o disparo.

No endereço, o morador autorizou a entrada dos policiais e indicou o quarto, onde estava um indivíduo, que simulou estar dormindo deitado de bruços sobre a cama.

Ao ser identificado, na busca pessoal, foi localizada na cintura do suspeito uma pistola calibre 9mm, marca Taurus, com 12 munições no carregador e 1 na câmara.

Ele também tinha uma pochete junto ao corpo onde estavam mais dois carregadores com 14 munições cada, além disso, havia mais 23 munições intactas soltas dentro da pochete.

Já, no banheiro, foi localizado dentro do banheiro da residência um cartucho deflagrado, proveniente do disparo feito.

Além disso, o indivíduo tinha o nome no sistema como foragido, assim como, um mandado de prisão devido ao rompimento da tornozeleira no último dia 20/09.

Diante da situação ele foi conduzido até a UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia de Alegrete.