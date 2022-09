Marco Antônio, desportista e ex-atleta morre aos 57 anos

Share on Email

Faleceu em Santa Maria, na sexta-feira(23) o alegretense Marco Antonio Visca Duarte, aos 57 anos.

O desportiva e ex- atleta do Águia Verde enfrentava problemas de saúde há mais de dois anos.

No ano 2020, o consulado do Internacional, por meio do Cônsul, Vilmar Freitas, arrecadou mais de 6 mil reais em uma campanha para auxiliar o alegretense. Outras ações também foram realizadas.

O alegretense tinha um grande círculo de amizade e era conhecido pelo seu bom humor, o sorriso e o jeito divertido.

Era um excelente jogador que tinha uma grande desenvoltura e sempre se destacava pela inteligência, ressaltam os amigos.

Nas redes sociais foram muitas mensagens e homenagens ao desportista.