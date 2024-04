Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No dia 23 de abril de 2024, por volta das 16h46, uma equipe da Brigada Militar realizava patrulhamento no Bairro Vila Nova, no município de Alegrete, quando abordou um homem de 34 anos.

Matteus, em live com Ivete Sangalo, se declara para Isabelle

Durante a abordagem, foi constatado que o indivíduo estava foragido do sistema prisional. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, conduzido ao Presídio Estadual de Alegrete.