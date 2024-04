Matteus, em live com Ivete Sangalo, se declara para Isabelle

Na terça-feira (23), a cantora Ivete Sangalo realizou uma transmissão ao vivo em seu perfil no Instagram, onde teve a participação especial de duas convidadas: Isabelle Nogueira, terceira colocada do BBB 24, e Vivian Amorin, vice-campeã da 17ª edição do mesmo reality show da Globo.

Durante a live, as três conversaram sobre a estreia da turnê ‘A Festa’ da cantora, que aconteceu em Manaus, cidade natal das ex-participantes do programa. Em meio à conversa animada, surgiu a revelação de que o alegretense Matteus Amaral, um dos participantes do BBB 24 e também affair de Isabelle, estava acompanhando a transmissão.

A descoberta foi compartilhada por Vivian Amorin, que mencionou a presença do gaúcho, provocando surpresa em Ivete Sangalo. A cantora brincou com a situação, demonstrando animação com a presença do vice-campeão do reality: “Mentira que ele tá aqui. Vamos chamar Matteus! Agora vamos quebrar essa internet!”, disse Ivete.

Ivete aproveitou o momento para elogiar Matteus, destacando sua personalidade gentil e sensível: beijo, Matteus! A gente quer lhe dizer que você é uma fofura de pessoa, um cara a ser copiado. Faz palestra, Matteus, dá uma palestrada porque a rapaziada precisa cobrar essa gentileza, essa sensibilidade. Muito querido!”, expressou Ivete.

A live proporcionou um momento descontraído e cheio de interações entre as participantes e os espectadores, mostrando a proximidade e a descontração entre Ivete Sangalo, Isabelle Nogueira, Vivian Amorin e Matteus. O vice-campeão do BBB24 confirmou que estará em Manaus no dia 1⁰ de junho para show da cantora na Arena da Amazônia. Ele também se declarou para Isabelle: ‘convidar para ser minha companheira para os próximos tempos’.