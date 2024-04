Senac Alegrete inscreve para curso Técnico em Enfermagem

A demanda constante nas instituições de saúde é outro fator que torna o profissional capacitado muito valorizado. De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), o técnico em enfermagem é responsável por grande parte do trabalho no setor, atuando em conjunto com o enfermeiro na prestação de cuidados aos pacientes. Ciente disso e atento às necessidades do mercado de trabalho, o Senac Alegrete está com inscrições abertas para o curso Técnico em Enfermagem. As aulas iniciam no dia 22 de julho e serão realizadas de segunda a quinta-feira, das 19h às 23h.



Durante a capacitação, que possui carga horária de 1600 horas, o estudante será preparado para prestar assistência a indivíduos e grupos sociais, atuando na educação, prevenção, recuperação e reabilitação dos processos saúde-doença em todo ciclo vital, nos diferentes graus de complexidade e gravidade. Após concluir o curso, o Técnico em Enfermagem estará apto para trabalhar tanto no ambiente intra como extra hospitalar. No ambiente intra-hospitalar pode atuar em unidades de baixa, média e alta complexidade, bem como em cuidados paliativos. Além disso, pode participar de diversas comissões de certificação de serviços de saúde, como segurança do paciente, controle de infecção hospitalar, gestão da qualidade, ética de enfermagem, entre outras.



Já no ambiente extra-hospitalar, poderá exercer o ofício em diferentes tipos de instituições, como ambulatórios de especialidades médicas, centros de parto normal, unidades de pronto atendimento, centros de educação infantil, escolas, instituição de longa permanência e centro de referência de atenção à saúde. Além disso, poderá atuar em locais que prestam atendimento pré-hospitalar e serviços de diagnósticos, resgate, remoção e transporte de clientes e em programas de saúde pública como Estratégia de Saúde da Família (ESF).



Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do Senac Alegrete ou comparecerem presencialmente na escola, localizada na rua General Vitorino, 399, no bairro Centro. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (55) 3422-1069 ou pelo WhatsApp (55) 99963-8385.