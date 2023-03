Foragido é recapturado em rua da Vila Nova

Segundo relato dos policiais, na manhã de ontem (27), por volta das 10h na rua Vereador Carbonel, Vila Nova, a guarnição da PATRAM visualizou o indivíduo.

O apenado tornou-se suspeito pois, assim que visualizou a viatura, saiu rapidamente em direção a um beco no final da rua.

Os policiais conseguiram abordá-lo antes do beco.

Desta forma, o indivíduo foi revistado e durante a identificação constatou-se que a foto no sistema consultas integradas do nome dado pelo abordado era de outra pessoa.

Ao ser questionado e confrontado com tal situação o apenado ficou nervoso e repetiu o nome porém, dessa vez, com outro sobrenome.

Diante dos fatos a guarnição da PATRAM deslocou-se com o homem até a DPPA de Alegrete onde coseguiu identifica-lo.

O indivíduo encontrava-se na condição de fugitivo do sistema prisional do município do Caçapava do Sul.

Na sequência, foi realizada a ocorrência de recaptura e o apenado permaneceu na DPPA.