Formatura de turma da educação Infantil do IEEOA foi em grande estilo

O salão Maria Amorim do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha acolheu na noite de segunda-feira(16) um expressivo público entre familiares e convidados para prestigiar a formatura da turma do Nível B da Educação Infantil.

Foi tudo muito lindo, com tudo que uma formatura tem direito, desde a entrada com tema musical, colação de grau , juramento e o abraço de carinho das ‘profes’, padrinhos e madrinhas.

As crianças concluintes do Nível B entraram no salão conduzidas pela Professora Raquel Fernandes da Silva, regente da turma. Não faz muito tempo, ela era aluna do curso Normal do IEEOA, hoje, regente de uma classe de educação infantil. Na mesa principal, o diretor Ernesto Viana, as vice diretoras Ana Maria Lara e Milene Wernz, a professora homenageada Andrea Morales, a professora homenageada amiga da turma, Ana Cláudia Antunes; a madrinha Juliana Leite de Oliveira e a funcionária homenageada Gelsa Fontoura Pinheiro. O juramento foi lido pelos formandos Leônidas, Emanuele e Sara Isabele.

A professora regente da turma, Raquel Silva, emocionada, desejou aos formandos que a partir de agora possam trilhar um mundo de descobertas e grandes desafios e que se sentia orgulhosa de compartilhar daquele momento.

A madrinha da turma, Juliana Leite de Oliveira, disse palavras de carinho aos afilhados e o diretor Ernesto Viana encerrou o ato com um breve pronunciamento cumprimentado os formandos e seus familiares.

“Ser criança é acreditar que tudo é possível. É ser inesquecivelmente feliz com muito pouco. É tornar-se gigante diante de gigantescos pequenos obstáculos. Ser criança é fazer amigos antes de saber o nome deles. É conseguir perdoar muito mais fácil do que brigar. Ser criança é ter o dia mais feliz da vida, todos os dias. Ser criança é o que a gente nunca deveria deixar de ser.” (Gilberto dos Reis)

“Todo o sucesso que alcançamos é fruto de trabalho em equipe, porque cada um nós faz a sua parte e mostrou a que veio. Obrigado Equipe IEEOA ESCOLA CIVICO MILITAR, Festa &Cia, Vanice Franco por serem os profissionais extraordinários que são e nossa gratidão ao Alegrete Tudo por compartilhar nossos momentos.” disse Raquel Silva.

Alair Almeida