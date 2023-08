Formatura marca abertura oficial da Etapa de hipismo do Comando Militar do Sul em Alegrete

A atividade foi marcada pela entrega de medalhas e certificados aos agraciados do 6ºRCB. Os Oficiais e Sargentos do regimento, em posição de destaque, receberam das mãos do Comandante, Lopes da Cruz, as bonificações pelos bom serviços.

Logo após, os “amigos do regimento” tomaram posição de destaque frente ao palco principal. O comandante da 3ªDivisão do Exército, General de Divisão Pimentel, entregou aos homenageados, certificados em forma de agradecimento pela parceria com o 6ºRCB.

Concluída a formatura, foram iniciadas as atividades hípicas na pista de salto do Parque Lauro Dorneles. A competição tem duração até o meio dia de domingo. Durante este sábado serão realizadas diversas provas, no local os visitantes poderão usufruir de brinquedos, praça de alimentação e lojas do comércio da região.

Fotos: Renan Irizaga