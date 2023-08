Procon atende por agendamento e alguns consumidores reclamam

Casos em que o cliente sente lesado em relação a qualquer situação, ele sempre pode procurar o Procon- órgão de defesa do consumidor. Só que desde o ano passado, para ser atendida a maioria das pessoas precisa passar por agendamento. A pergunta é como ficam os casos mais urgentes em que a pessoa precisa de uma auxílio e orientação? Geferson Cambraia, diretor do Procon de Alegrete, esclarece que casos urgentes são atendidos na hora, como os cortes de água, luz e telefonia, assim como os consumidores do interior do município que não podem vir outro dia.

Descarte de animal morto em vala de bairro revolta moradores

O agendamento fica para os casos de rotina, diz Cambraia como dívidas de cartão de crédito, dentre outros que podem ser agendadas para atendimento. Essa pratica gera reclamações de alguns consumidores que acreditam que o agendamento pode prejudicar casos que têm prazo para cobrança, troca e outros. O horário do serviço do Procon é das 7h30min às 13h 30min na Rua Luis de Freitas, junto a SEDETUR. O agendamento pode ser pelo fone (55) 991499938. O órgão atende uma média de 20 pessoas por turno.