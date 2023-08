Historiador alegretense abre semana do Patrimônio Cultural

A festividade ocorreu no Centro Cultural Adão Ortiz, e contou com a presença de estudantes de Escolas e Universidade do Município.

Em Alegrete, a programação elaborada pela Biblioteca Pública Municipal Mário Quintana conta com palestras, atividades de reconhecimento e valorização das referências culturais regionais, especialmente com ações que buscam fomentar a reflexão sobre os direitos e deveres em relação ao patrimônio cultural.

O tema de abertura foi sobre a Historiografia de Alegrete e o ensino da História local. A atividade ministrada por Anderson, contou com a apresentação e relatos históricos sobre a extensa trajetória alegretense em décadas passadas.

Para o historiador, a nova história é coletiva, social e um recorte dos fatos. A diversidade regional é bem mais econômica e a local é o cotidiano, enquanto que a micro é um detalhe, um foco a estudar. Mostrou ao público um mosaico de livros sobre a história de Alegrete.

Nesta sexta-feira (18), às 19h30min, a programação segue com o painel “O que é Patrimônio Cultural, com Thiago Vaucher, cientista social, mestrando de História da UPF e Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Alegrete. A atividade terá como público alvo, professores, estudantes do magistério, pedagogia, história e demais interessados. De forma gratuita e aberto ao público o painel terá 40 vagas.

Fotos: reprodução