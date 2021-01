Formatura no “Pátio Adão Prestes do Monte” no 12° BE Cmb Bld marca passagem de comando

Compartilhe















No último dia 7 de janeiro, o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12° BE Cmb Bld) realizou a solenidade de passagem de comando.

O Coronel Jorge Claudio Gomes deixou o cargo e passou para o Tenente-Coronel Alessandro Pinto Nunes. O evento foi presidido pelo General de Brigada Luiz Alberto Cureau Junior, Comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada (6ª Bda Inf Bld).

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a solenidade contou com reduzido número de convidados, seguindo os protocolos de segurança e de enfrentamento da covid-19.

Além da troca de comando a atividade teve como destaque a inauguração do retrato do Comandante sucedido na Galeria dos Comandantes do Batalhão.

Após o ato solene, foi realizada a formatura geral no “Pátio Adão Prestes do Monte”, que teve a leitura da referência elogiosa cosignada ao Coronel Gomes, a assunção do novo Comandante, Tenente-Coronel Alessandro, e despedidas finais.

Júlio Cesar Santos Fotos: 12º BE