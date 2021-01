Homem bate na mulher, apanha dos vizinhos e é preso por violência doméstica

Compartilhe















Homem, de 36 anos, foi preso em flagrante por violência doméstica no bairro Saint Pastous. Segundo informações dos policiais, o acusado também foi agredido por populares do mesmo bairro, onde reside, após a agressão à esposa.

O relato dos policiais destaca que a guarnição foi acionada pela vítima. No endereço, o homem foi localizado em frente à residência com escoriações, devido as agressões dos populares que não foram identificados, além de estar com visíveis sinais de embriaguez. A vítima disse aos PMs que estava no interior da casa, na companhia do companheiro, quando o mesmo passou a ingerir bebida alcoólica. Em determinado momento, sem motivo, ele partiu pra cima da mulher e a agrediu com socos causando lesões corporais na boca. Na sequência, o acusado saiu de casa, quando, em via pública, foi interpelado pelos populares que o lesionaram. Os moradores que bateram no homem já não estavam no local e não foram identificados. Encaminhado à Delegacia de Polícia, o Delegado de Plantão determinou prisão em flagrante por violência doméstica e lesão corporal. A mulher solicitou medidas protetivas e representação criminal contra o acusado. Depois de ouvido, o mesmo seria levado ao Presídio Estadual de Alegrete.