Forte cerração e frio no final de junho

O inverno protagoniza lindas imagens que influenciam diretamente no clima e no comportamento da temperatura. Neste final de junho, depois da chuva e muita umidade, a quarta-feira amanheceu com uma densa cerração.

Cerração em Alegrete-junho de 2022

Pouca luminosidade e a neblina deixaram a visibilidade reduzida. É preciso cuidado ao dirigir, tanto na área urbana, como nas estradas, mantendo sempre os faróis baixos ligados.

A tendência é que a cidade fique assim, até bem mais tarde e que hoje tenhamos a presença do sol.

O dia amanheceu com a mínina de 5º C e vai se manter frio ao longo do período. A previsão é que a partir de sexta- feira as temperaturas tenham um pouco de elevação aqui em Alegrete.