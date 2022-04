Forte chuva causa alagamentos em vários pontos de Santana do Livramento

Share on Email

Nesta segunda-feira (25), a equipe do Sentinela 24H esteve em vários pontos de Santana do Livramento acompanhando as enchentes ocorridas pela chuva e o grande volume de água.

A Av. Dom Pedro II ficou totalmente alagada, assim como diversas ruas na área central do município. A ponte do bairro São Paulo, na Barão do Ibirapuitã, acabou cedendo e sendo interditada. Entornos da Praça Artigas passaram pela mesma situação.

Na esquina da Av. João Goulart com Antônio Fernandes da Cunha, ponto histórico de alagamentos, acabaram sendo registradas várias situações. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender um caso onde a fachada de um estabelecimento comercial havia caído, e encontraram um veículo parcialmente alagado, com duas pessoas.

Ambos foram resgatados, e os Bombeiros isolaram a área para que nenhum outro veículo entrasse em risco. Vários pontos de Livramento estão sendo atendidos neste momento, e a previsão é de que a chuva permaneça até a próxima quinta-feira (28).

Fotos: Lucas Bichinque e Ralph Quevedo | Sentinela 24H

Fonte:Sentinela 24H