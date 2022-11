Freitas Valle tem nota máxima no IDEB entre escolas de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Freitas Valle em avaliação do ano de 2021 que agora foi divulgada, recebeu nota máxima do IDEB entre as escolas das redes municipal e estadual de Alegrete.

Alunos dos anos iniciais e finais fizeram a prova Brasil e receberam a nota de 6.9 (anos iniciais) e séries finais (6.1), conforme a diretora Alessandra Mello Valadares Vessozi.

A escola tem 370 alunos e um diferencial, com estudantes de vários bairros em que os pais que vem para o centro trabalhar deixam as crianças no educandário.

Esse resultado é fruto do trabalho da equipe como um todo, salientou a diretora Alesandra Vessozi.

Além da provinha Brasil também é levado em consideração a frenquência, evasão escolar, dentre outros quesitos.