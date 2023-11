Frente parlamentar em defesa da cultura gaúcha empossada em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A atual presidente, vereadora Rose Grings de São Luís Gonzaga, afirmou que essa frente nasceu durante a pandemia com o incentivo de Giovani Grizotti.

Antony já é um vencedor| Bebê nasceu com 805 gramas e depois de 4 meses está em casa

“O nosso trabalho visa preservar a nossa identidade e os valores da cultura gaúcha, promovendo, assim, o turismo no Estado.” Ela lembrou da existência do projeto “dentro do bolso da bombacha não entra drogas”, que pode ser desenvolvido nos municípios.

Homem é alvejado por três tiros ao atender a porta de sua residência em Alegrete

A sessão contou com a presença de vereadores de Quaraí, Santiago, e do presidente da Câmara de Alegrete, Luciano Belmonte, além dos vereadores Itamar Rodriguez e Firmina Soares, e dos patrões dos CTGs Sentinela do Ibicuí, Honório Lemes, Amizade de Vasco e Alves e Oswaldo Aranha.

Homem fecha porta de loja e tenta agarrar trabalhadora em Alegrete

“Preservar a cultura é fundamental para que o nosso estado mantenha as mais genuínas tradições, tornando-as patrimônio histórico e cultural, através das comidas típicas, churrasco, chimarrão, danças tradicionais, entre outras manifestações, e incentivando o turismo no estado,” afirmou vereador Cléo Trindade. Ele enfatizou que crianças e jovens envolvidos em CTGs dificilmente terão problemas na sociedade cheia de desafios como a nossa.