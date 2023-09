Homem fecha porta de loja e tenta agarrar trabalhadora em Alegrete

No início da tarde de ontem(6), por volta das 13h35, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para responder a uma denúncia de importunação sexual em um estabelecimento comercial situado na área central da cidade. Ao chegar ao local, os PMs entraram em contato com a vítima, de 49 anos.

A mulher relatou que um indivíduo entrou no estabelecimento e fechou a porta, se aproximando dela com a intenção de tocá-la. A vítima conseguiu evitar o contato físico ao se esquivar, o que resultou na fuga do agressor do local. Apesar das buscas realizadas, os policiais não conseguiram localizar o suspeito.

A ocorrência foi realizada pela Brigada Militar.