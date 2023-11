Alegrete vira o centro das atenções com as finais do brasileiro e gaúcho de velocross

A cidade de Alegrete recebe nesse fim de semana (18 e 19), a grande final do Campeonato Brasileiro de Velocross 2023. Após quatro etapas de muita disputa e emoção chegou a hora de conhecer os campeões da temporada, marcada pelas disputas acirradas com provas decididas até na última volta. A competição nacional passou por Agrolândia, Salto Del Guaíra, Contenda no Paraná e agora encerra na Fronteira Oeste.

A pista do CT Velocross Alegrete recebeu nos últimos dias um cuidado especial em infraestrutura e nesta sexta recebe os ajustes finais para receber mais de 300 pilotos vindos de todo o Brasil e também do Uruguai. A prova conta com apoio total da prefeitura, tendo entrada franca para o público e transmissão ao vivo pelo Youtube da FGM.

Lucas Basso chega na final como líder das principais categorias (VX2 e VX1), porém são três pilotos na briga direta pelo título, com Mauro Brazaca Junior e Lucas Gadotti logo atrás brigando pela vitória e pelo título nacional.

Nas Nacionais, Jordan Martini entra com uma mão na taça na Nacional 250cc Pró, enquanto Mauro Brazaca Junior entra com grande vantagem na Nacional Força Livre. Entre os Veteranos, Antônio Edu Brazaca é o líder nas classes VX3 Nacional e VX3 Importadas enquanto Elizandro da Costa o “Costinha”, é o líder na VX40 Nacional e VX45 Nacional, onde já garantiu o título de forma antecipada.

Entre os pilotos de casa, Veldon Luccas Batistella na VX45 faz sua 3ª participação no brasileiro, depois de um terceiro e quarto lugar em Arroio do Meio e Agrolândia, respectivamente, ele busca subir ao pódio em Alegrete. Ainda de Alegrete, os pilotos Marcelo Noetzold, Rubinho, Enzo Schimidel, Bruno Schimidel, Leonardo Machado, Leandro Sari e Eduardo Sari estão confirmadíssimos. Lorenzo Power Monego que esteve na etapa em Arroio do Meio, retornam na etapa alegretense do brasileiro e no gaúcho está em 4º na classificação pela categoria júnior. Destaque também para Victor Dutra que busca vencer no gaúcho e vai estrear na competição nacional.

A prova é válida ainda pela 4ª e última etapa do Campeonato Gaúcho de Velocross 2023. Previsto para 6 etapas, o estadual teve que ser encurtado devido aos problemas causados pelas enchentes e ainda a chuva em diversas regiões do estado.

As inscrições de forma antecipadas encerraram na quinta-feira. Nesta sexta-feira (18), a secretaria e provas e vistorias estarão disponíveis e partir das 17 horas. No domingo 19, não serão feitas inscrições, e nem vistorias, todos os pilotos tem fazerem está parte ainda no sábado.

A programação da etapa tem início no sábado com os treinos livres a partir das 8h30min, com as corridas largando a partir das 15 horas. No domingo os treinos iniciam no mesmo horário, com as corridas a partir do meio dia.

O Campeonato Gaúcho de Velocross 2023 tem patrocinadores oficiais, oferecimento de algumas empresas locais e é realizado pelo CT Velocross Alegrete, OktoberSportDay com apoio da prefeitura. O CT está localizado na estrada dos Pinheiros próximo a BR-290. Da rodovia federal até a entrada para o CT, a estrada é de chão batido e tem aproximadamente 1,3km. Haverá estacionamento dentro do CT com custo de R$ 10 (Dez Reais), por veículo.

Fotos: reprodução