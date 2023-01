Frequentadores do Balneário Caverá deixam rastro de sujeira no local

Share on Email

Um rastro de sujeira e poluição. Assim alguns frequentadores do Balneário Caverá deixam o local após a diversão com a família.

Na tarde de quarta-feira(25), o PAT recebeu algumas imagens de moradores do Balneário que diariamente estão realizando a limpeza do espaço devido a falta de respeito e conscientização de alguns banhistas.

O balneário tem ficado tomado de garrafas pets, restos de comida, sacolas, fraldas e muitos outros plásticos. Moradores da comunidade, salientam que colocaram lixeiras, mas alguns frequentadores preferem deixar a sujeira em local inapropriado. Quem faz a limpeza para manter a área limpa, se revolta com a cena.

Mas essa situação não ocorre somente após os fins de semana. Segundo moradores, o problema é constante e além de sujar às margens do Rio, afeta também o ambiente que fica visivelmente degradante, além dos danos à saúde.

Nos últimos dias, populares que residem na comunidade chegaram a fazer placas educativas que incentivam a coleta de lixo e manutenção da limpeza da área, o que parece não ter surtido efeito, já que os ‘sujões’ continuam poluindo o balneário.

“As pessoas são porcas. Estão acabando com o nosso meio ambiente. Como podem ir para o laser e deixar o lixo lá? Sabe, isso causa uma revolta muito grande. O que custa levar uma sacola e colher sua própria sujeira? Eu sempre faço isso. Não é mais do que minha obrigação como moradora do planeta”, afirmou uma moradora.

É preciso conscientização das pessoas, apenas isso – encerrou.