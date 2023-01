Os 40 anos de Jesse Trindade, o ainda jovem político mas com larga folha de serviços prestados

Neste dia 28, o vice-prefeito Jesse Trindade comemora 40 anos e está recebendo inúmeras homenagens, mesmo assim, muitas pessoas ainda não sabem quem é o alegretense que já tem uma marcante jornada em vários segmentos da atividade pública e privada.

Com uma bom trânsito e representatividade no meio político, a história de vida do alegretense demonstra força, fé e superação.

Com 23 anos, Jesse sofreu uma dos reveses mais marcantes e difíceis, a perda do pai Jorge Fontoura. Essa foi uma virada de chave na vida do jovem no processo de amadurecimento e consciência da nossa finitude neste plano. Passado alguns anos, mais um enorme baque, a perda da mãe para um câncer.

Jesse, vem de uma infância simples. Residiu até os cinco anos no interior do município de Alegrete, e posteriormente mudou-se com a família para o bairro Cidade Alta.

Ali, frequentou a Escola Estadual Emílio Zuñeda até o ensino médio, e aos 16 anos já demonstrava vontade e dedicação em ser um desbravador. Começava sua trajetória profissional, inicialmente de cobrador de um escritório realizando trabalho na rua. O desafio somente o fortalecia e enaltecia o desejo de querer aprender cada vez mais.

Durante um ano, o jovem curioso, percorreu as vias de Alegrete, de bicicleta, com muita dedicação, tanto que conseguiu decorar os nomes de todas as ruas da cidade.

Ao alistar-se, foi para Santa Maria e serviu no Núcleo Preparatório de Oficiais do Exército (NPOR), onde durante um ano estudava e, se houvesse vaga, iria ingressar como oficial do exército e foi o que aconteceu.

Ao final do curso, sete vagas foram disponibilizadas, inclusive para a cidade de Alegrete e Jesse estava entre os sete alunos colocados. Foi a oportunidade de voltar para Alegrete e servir no 10º Blog, onde prestou serviço por quase oito anos, boa parte, como oficial.

Neste mesmo período, cursou Administração de Empresas na URCAMP (Campus Alegrete) e ali mesmo fez uma Pós Graduação em Recursos Humanos e Marketing.

Após o exército, Jesse recebeu o convite para trabalhar na Prefeitura Municipal, na Secretaria de Planejamento (Setor de GMC – Gestor Municipal de Contratos), nos dois últimos anos do Governo Erasmo. Sua função era cuidar de convênios, projetos que recebiam recursos dos ministérios e passavam pela Caixa Federal. Lá desenvolveu um bom trabalho, organizando e tirando do papel projetos importantes para o município.

No mesmo período, surgiu a oportunidade de também ser o Gerente Executivo do Centro Empresarial de Alegrete (CEA). Assim, durante dois anos e três meses, trabalhou na Prefeitura pela manhã, no Centro Empresarial na parte da tarde e dava aulas na UNOPAR, no período da noite.

Após a reeleição do Governo Erasmo Guterres e Preta Mulazzani, por indicação do Dr. Adão Faraco, assumiu a missão de ser o Diretor Administrativo da Câmara, atuando durante quatro anos. Nesta época, a casa legislativa recebeu um prêmio inédito do Tribunal de Contas do Estado entre 497 câmaras, colocando a casa entre as sessenta do Estado e entre as três da metade sul.

Trabalhando na Câmara Municipal, Jesse conheceu o prefeito Márcio Amaral e a falecida Cleni Paz da Silva.

Eles foram candidatos à chapa majoritária e venceram as eleições em 2016. Jesse recebeu o convite para ser o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Ciência e Tecnologia do Município.

Um ano e meio de gestão de Márcio e Cleni veio mais um desafio, também agregar a função de Secretário de Administração ( coração da prefeitura ( encargos sociais, folha de pagamento, recursos humanos, patrimônio, arquivo, TI, legislação), mais uma oportunidade de aprender muito com os colegas, lembra Jesse.

Já na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Ciência e Tecnologia, conseguiu abrir portas para novas empresas virem para Alegrete, desburocratizando a “papelada”, agilizando a abertura para novas empresa, fortalecendo o auxílio financeiro por meio de linhas de crédito que era muito acanhado à época.

No primeiro ano os resultados foram triplicados, com números positivos do CAGED (Cadastro que demonstra a empregabilidade da cidade). Além de melhor desempenho nos índices de empregabilidade.

Jesse foi responsável por oportunizar e buscar diversas lojas e redes renomadas, assim como, teve participação na reabertura do MARFRIG e do cinema.

Foi, por ser visionário, que ampliou e liberou o uso de mesas e cadeiras dos bares e lancherias em pontos devidamente adequados e dentro da legislação, em calçadas de algumas ruas. Com isso, a cidade desenvolve-se economicamente e fomenta o empreendedorismo.

No ano de 2020 concorreu como vice-prefeito, em chapa única, com Márcio Amaral de prefeito e sagrarem-se vitoriosos .

Além de Vice-Prefeito, assumiu a Secretário de Planejamento, “desenterrando” projetos como do Arroio Regalado que estava parado há dez anos, e em oito meses a obra estava concluída. Foi decisivo para a reativação do Aeroporto e a realização da obra de acesso, com investimento de 3 milhões.

É sempre ativo na coordenação de projetos de regularização fundiária, pavimentação em diversas ruas do centro e bairros, milhões de emendas de recursos próprios e parceiros para projetos diversos do município.

Jesse é MBA em Gestão Pública, tem especialização em Gestão e Segurança Pública e é casado com a médica Lara Wegner. É pai do Felipe de quase 12 anos, Helena de 2 anos e de Artur a caminho, além dos filhos de quatro patas, Bem e Meg, Noil, Chanel e a Mia.

Um apaixonado pela sua cidade que acredita que ela vai despontar em cenários muito promissores em todas as áreas.

Jesse, o aniversário deste 28 de janeiro, diz ter uma eterna inspiração no legado dos pais: foram eles que me deram educação e me moldaram para ser quem eu sou”.