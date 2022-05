Frio de 3ºC em Alegrete

Share on Email

Um frio típico da estação de inverno, com sensação térmica gelada no início da manhã. Foi preciso muita roupa e coragem para sair à rua.

Friozão em Alegrete

No termômetro da Ponte Borges de Medeiros, o registro do dia mais frio do ano até o momento foi de 3°C.

Sempre tem os corajosos que fazem caminhadas ou corridas, mesmo com a friagem.

Pessoas fazendo caminhada

A forte cerração que fez de manhã, parece que deixa o dia ainda mais frio, mas a previsão é de sol ao longo do período.

Esse frio deve se estender por mais dias, mas com a suba das temperaturas máximas aqui no Município ficando em torno de 22°C.