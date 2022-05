Torcedores Corintianos continuam baderneiros e caloteiros

Depois da grande repercussão sobre a atuação da forças de segurança de Alegrete, durante todo o dia de quarta-feira(18), para que nenhum ônibus com torcedores do Corinthians chegasse em Alegrete e estabelecimentos na BR 290, de domínio do Município, a reportagem do PAT, teve acesso a imagens da noite em que eles provocaram o “terror” dentro e, ao saírem, do Restaurante Texacão.

Em entrevista, ao PAT, a gerente do estabelecimento comercial, que estava naquela noite, dia 16, disse que, por volta das 21h30, eles foram surpreendidos por dois ônibus de torcedores que estavam indo para a Argentina.

Ela explica, que, sem nenhum aviso prévio como geralmente é feito, quando há uma quantidade significativa de pessoas, foi realizado pelo organizador da excursão ou motoristas dos ônibus.

“Quando percebemos, aquele número de pessoas, “invadiu” o local e, já estávamos com clientes no restaurante, então, para conseguir atender a todos, solicitamos calma. A solução seria prato feito e, assim foi realizado um trabalho incansável, por todos os funcionários, com o objetivo de bem atender aquela “multidão”.

Apesar disso, alguns, torcedores ficaram irritados, chegaram a entrar na cozinha, iniciaram um pequeno tumulto. A passagem deles durou cerca de duas horas e meia, tomaram conta da parte do restaurante e, da lancheria”- explicou.

E, mesmo sem o aviso, com a desenvoltura de todos, na busca de conseguir atender cada um da melhor forma possível, no momento em que foram sair, dos 80 torcedores corintianos, a grande maioria, saiu ao mesmo tempo e sem pagar a comanda.

Alguns, alegaram que não tinham consumido nada, outros que não havia comanda, entraram no ônibus e deixaram um rastro de sujeira e um enorme prejuízo. Ainda não há um cálculo total das perdas, pois a empresa está realizando o inventário de estoque entre produtos da lancheria e também bebidas, comentou a gerente.

Eles não depredaram o local, mas o que fizeram não deixou uma imagem muito distante de ter sido algo muito semelhante, pois, depois que eles saíram., alguns intimidando os funcionários, foi possível perceber que havia muitos pacotes de chocolates, comandas, salgadinhos entre outros que eles consumiram, no próprio restaurante e deixaram o lixo embaixo das mesas, assim como, o que levaram, sem pagar.

Também há uma quantidade de bebidas e as refeições. A gerente destacou que muitos também, utilizaram a estrutura do posto, onde tomaram banho.

É como se existisse um modus operandi. Eles entraram, cerca de 80 pessoas, ao mesmo tempo no restaurante e fizeram da mesma forma ao saírem, assim, os funcionários ficaram sem ter o que fazer.

Assustada diante do ocorrido, a funcionária foi orientada pelos órgãos de segurança a fechar o estabelecimento comercial, pois mais três ônibus iriam passar pelo local e, assim foi feito.

Diante do ocorrido, no dia 17, um representante da empresa fez um registro na Delegacia de Polícia de Alegrete e, uma força tarefa entre todos os órgãos de segurança foi montada para barrar a entrada dos ônibus no Município.

Desde a madrugada de quarta-feira(18), mais de 30 policiais entre Polícia Civil, Brigada Militar, Comando Rodoviário da Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal e Susepe, estiveram unidos para garantir que, nenhum torcedor fosse a qualquer estabelecimento comercial na cidade, pelo histórico.

A PRF escoltou os ônibus, cerca de 10, desde a frente do posto policial localizado na BR290, até o trevo em que o acesso é para Rosário do Sul e Manoel Viana.

Apenas um ônibus com 40 torcedores ficou por um período no pátio do Posto Texacão, sob a supervisão dos policiais, em razão de um problema mecânico. Mesmo assim, todos os corintianos permaneceram no veículo.

Essa não foi a primeira vez que eles provocam o terror e, nesta mesma viagem em outros Município, também há relatos de ações e até mesmo vandalismo.

Pelo jogo de volta da fase de grupos da Libertadores 2022, o Corinthians foi até a Argentina enfrentar o Boca Juniors