Frio intenso registra 4°C em Alegrete

Compartilhe















Um dos dias mais frios do ano registrou temperatura mínima de 4ºC em Alegrete junto ao termômetro da ponte Borges de Medeiros. A sensação térmica é ainda menor e sair cedo é bem difícil e exige muito agasalho.

As ruas, no início da manhã, estavam quase vazias, apenas com a presença de quem estava indo para o trabalho.

Enquanto muitos dormem tem os que saltam cedo para trabalhar como a gari Lídia Soares que estava fazendo a limpeza pública em ruas do centro de Alegrete.

Houve formação de geada, mas não pode ser visível, porque se dissipou com a umidade.

No interior do Município, o frio é ainda mais intenso para quem tem que sair para o campo nas atividades diárias das Fazendas e Chácaras. Os peões apelam para os palas ou ponchos. Os animais, também, sentem muito a friagem.

O dia vai ser de sol aberto, mas a temperatura máxima não deve passar dos 13º C ,aqui no Município, nesta quarta-feira (16).

De acordo com a previsão até o próximo domingo, dia 20 quando entra oficialmente o inverno a previsão é de muito frio em Alegrete- com mínimas em torno de 4º C.

Com fotos de Celeni Viana

Vera Soares Pedroso