Vacinação com a 2ª dose ocorre nesta quinta-feira apenas no antigo PAM

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde (SMS), informa que nesta quinta-feira, 17, haverá aplicação da segunda dose da vacina de Oxford/Astrazeneca. Conforme a SMS, são 240 pessoas que precisam receber a segunda dose. Estas serão administradas exclusivamente na sala de vacinas do antigo PAM. “Diante dessa situação, solicitamos que nesta quinta-feira as pessoas que precisam receber a vacina contra influenza ou outras vacinas de rotina dirijam-se à outras UBSs com sala de vacinas”, declarou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Juliana Michael.

DPCOM