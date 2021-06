Justiça condena autor de homicídio ocorrido no ano de 2005 em Alegrete

Compartilhe















O 11º julgamento pelo Tribunal do Júri na Comarca de Alegrete deste ano de 2021, aconteceu na terça-feira(15). O Juri de quase cinco horas, teve início às 9h e terminou às 15h40min.

Pelo Ministério Público atuou o Promotor de Justiça Rodrigo Wolf Piton, pela defesa o Defensor Público Willian Foster de Almeida, e a sessão presidida pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba.

O Ministério Público representou contra o réu a prática no dia 08/09/2005, por volta das 23h30min, o homicídio da vítima, Oséias Ramos Pereira, em concurso de vontades com um adolescente.

Constou na acusação que o crime ocorreu em via pública na Rua João Artigas Irizaga, próximo da casa nº 397, no Bairro Petrópolis, em Alegrete.

O crime teria ocorrido por motivo torpe (pois o réu devia uma certa quantia de dinheiro para a vítima) e com recurso que dificultou a defesa da vítima (pois foi alvejada por tiros desferidos à queima-roupa, inclusive pelas costas).

O Tribunal do Júri condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo afastada a qualificadora do motivo torpe (conforme pedido da acusação e da defesa técnica), motivo pelo qual, levando em consideração a incidência da atenuante da menoridade relativa, restou condenado o réu a cumprir uma pena de 12 (doze) anos e 1 (um) mês de reclusão.