Recital poético na escola Lauro Dornelles é destaque do projeto “Movimentando a Cultura”

A atividade, realizada em comemoração à revitalização da biblioteca da escola, contou com a participação de estudantes e professores, além das coordenadoras do projeto do C.C., Merlen Alves e Tatiane Quintana e das representantes da Sociedade Literária, Ana Lúcia Vargas e Graciele Serpa.

“Foi uma honra enorme receber o convite do professor Carlos para mediar a atividade junto a Sociedade Literária, sinal que nosso trabalho está sendo visto e apreciado”, destaca Merlen.

A próxima atividade do projeto Movimentando a Cultura no CC será realizada em um pólo educacional, na zona rural do município e consistirá no projeto sistemático “Minha escola lê”. Informações sobre as demais atividades podem ser obtidas através dos whats: 996334438 (Tatiane – Oficineira e contadora), 9973-2512 (Merlen – Oficineira) e 999230571 (Paulo – Produtor e coordenador).