Funcionária da Rádio Nativa, uma das vítimas do acidente em Rosário, está fora de perigo

Viviane Malgarin está na Santa Casa de Rosário do Sul. Ela sofreu uma fratura no braço e na perna direita. As informações preliminares são da Polícia Militar de Rosário do Sul que atendeu o acidente.

Viviane retornava para Santa Maria onde reside atualmente.

Na noite de sexta- feira, 04, equipes da BM, PRF e Bombeiros foram acionadas para atendimento de um feminicídio seguido de acidente com morte na BR 290. A ocorrência teria iniciado na região da zona oeste de Rosário, onde uma jovem (menor de idade) foi assassinada com um tiro de espingarda calibre 12.

O autor que teria um relacionamento com ela, fugiu em um veículo VW Gol, entrou na BR 290, em direção a Alegrete e colidiu com outro veículo VW Polo, placas de Alegrete.

A condutora é uma funcionária da Rádio Nativa FM. Ela ficou presa nas ferragens e foi retirada pelos bombeiros.

O veículo do homem incendiou e, ele morreu no local. Mais detalhes, sobre o nome das vítimas fatais, em atualizações em breve. A pista ficou interditada nos dois sentidos durante o trabalho de remoção dos veículos e das vítimas.