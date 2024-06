VFA deixa escapar título da etapa gaúcha da Liga de Voleibol diante do Sputinik em Alegrete

O Vôlei Feminino Alegrete ficou com o vice na III etapa da Liga Gaúcha de Voleibol. Jogando em casa, as gurias do VFA venderam cara o título para o bom time do Sputinik de Uruguaiana. As uruguaianenses levaram o título no tie-break.

A Liga Gaúcha de Voleibol foi criada com o intuito de promover e incentivar a prática do voleibol amador no Estado do Rio Grande do Sul. Depois de passar por Uruguaiana e Itaqui, chegou a vez de Alegrete sediar a III etapa do evento. No município, foram 11 jogos, realizados no complexo do União Esportes. A realização da etapa coube a prefeitura, Sesc e União.

Disputaram a etapa União em Alegrete, o time anfitrião, Sputinik de Uruguaiana; Asut de Bagé; SM (Uruguaiana); o VFA (Alegrete) e PDV de Rosário do Sul. Os jogos iniciaram às 8h45mim e a premiação foi concretizada por volta das 22h.

A primeira semifinal foi entre o VFA e as rosarienses do PDV, melhor para as alegretenses que carimbaram o passaporte para grande final com um maiúsculo 2 sets a zero. Na outra semifinal o União não segurou o ímpeto do Sputinik. Um 2 a 0 para as uruguaianenses. Na grande final, um jogo equilibrado, levou a decisão para o tie-break, vencido pela forte equipe do Sputinik.

O União faturou o 3º lugar, com direito a premiação de troféus e medalhas, a etapa alegretense da Liga Gaúcha de Voleibol foi um sucesso.

Fotos: Ivaneli Lemes