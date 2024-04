Artesã que aparece confeccionando boina na festa do Matteus está impressionada com a repercussão do vídeo

O registro aconteceu durante o retorno de Matteus Amaral para casa, no último sábado(20), onde ela estava presente junto a uma multidão no Parque Rui Ramos, em Alegrete.

No vídeo, com mais de 65 mil visualizações, Maria Antônia é vista confeccionando uma boina que pontuou que iria entregar para Oswaldo Ferrari, ex-assessor de Matt. Em meio ao frenesi da situação, ela compartilha suas impressões sobre o momento. “Eu fiquei em êxtase, porque eu sempre fui bem falante, e onde chego converso com as pessoas, até porque trabalho com o público, mas quando você é pega de surpresa assim, dá um bloqueio, mas parece que me sai bem, apesar de nervosa – ressalta”.

A repercussão do vídeo foi além do esperado para Maria Antônia. Ela acrescenta que, inicialmente, pensou que seria apenas um momento passageiro, mas logo percebeu que as pessoas estavam interessadas em suas habilidades artesanais. “As pessoas comentam, agora está na “TV”, está famosa! Aí falam!”, disse ela.

A demanda por suas boinas, produzidas sob sua marca MI Artesanatos, cresceu significativamente. Maria revelou que agora é seu neto quem gerencia os pedidos que chegam pelo celular.

Apesar de estar acostumada a criar peças de crochê, como bolsas, jogos de banheiro, cortinas e toalhas, Maria Antônia começou a fazer boinas em 2019 e desde então não parou mais. Ela já tinha uma clientela consolidada em sua cidade natal, mas agora recebe pedidos de diversas partes do Brasil. “Tenho um cliente que coleciona minhas boinas, ele é de Sombrio, Santa Catarina”, compartilhou.

Sobre a boina destinada a Matteus Amaral, a artesã explicou que era uma peça vermelha entregue à família enquanto ele ainda estava no BBB. E não poupou elogios ao participante do reality show: “Sem palavras para falar em Matteus, um ser humano inigualável, carismático, educado, amigo, digno e de um caráter único. Nós Gaúchos estamos de parabéns por termos sido tão bem representados”.

Maria Antônia pontua que mantém uma clientela em Alegrete e promove seu trabalho por meio da página @mlartesnatos14.