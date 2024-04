Denúncia de violência doméstica termina em confronto com a polícia e prisão do agressor

No local, os policiais foram recebidos por uma mulher de 41 anos, que relatou ter tido uma discussão com seu companheiro, de 40 anos, por motivos considerados banais. Segundo o relato da vítima, em razão disso, o acusado teria lançado um copo de vidro contra seu carro e dado um chute na porta, resultando em danos.

A mulher ligou para o 190; no entanto, quando a guarnição chegou ao endereço, o acusado já não estava presente. Enquanto os policiais conversavam com a vítima, receberam informações de que o indivíduo tinha se apresentado na sede do Quartel da Brigada Militar para relatar o fato.

Diante disso, a guarnição deslocou-se até o Quartel e informou-lhe que deveria acompanhá-los até a Delegacia de Polícia para efetuar o registro. Porém, ele passou a portar-se de maneira agressiva e ofensiva com a guarnição, informando que não iria, que não havia feito nada de ilícito e passou a ofender a guarnição com palavras de baixo calão.

Depois de contido, foi levado até a Delegacia de Polícia. Ao chegar na DP, investiu novamente contra a guarnição, desferindo chutes contra os policiais, debatendo-se contra as paredes do plantão policial e jogando-se no chão, demonstrando total descontrole. Após ser conduzido até a cela, passou a bater a cabeça contra as grades de forma proposital. A vítima desejou representar contra o acusado e solicitou medidas protetivas, sendo autuado em flagrante.