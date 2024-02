Funcionário público está desaparecido em Alegrete

Share on Email

Segundo informações obtidas pelo PAT, sua ex-mulher relatou à polícia que estava conversando com Jorge, via rede social, na noite de ontem(15), e não notou nada de incomum.

No entanto, hoje (16), ficou sabendo que ele não compareceu ao trabalho. O carro do servidor público, que trabalha como zelador na EMEB Honório Lemos, foi encontrado nas proximidades da ponte Borges de Medeiros, com a chave na ignição e os vidros abertos.

Até o momento, o paradeiro dele permanece desconhecido. Ele teria deixado um bilhete, que não foi informado o conteúdo, em sua residência.

Autoridades locais, incluindo a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, por meio do CIOSP, estão avaliando as imagens de câmeras de segurança. Além disso, a Brigada Militar, os Bombeiros e a Polícia Civil foram comunicados.